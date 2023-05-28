السياحة الزراعية في الأردن تشهد إقبالا ملحوظا

الوكيل الإخباري - أكدت مديرة ومؤسسة مشروع "بوك أغري" الدكتورة ردينة حداد، أن السياحة الزراعية في الأردن أصبحت تشهد إقبالا ملحوظا، حيث أن العديد من السياح يأتون للسياحة الزراعية والاستمتاع بمرافقة الحيوان والمزروعات.

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وقالت حداد خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء أمس السبت، بعنوان "نماذج ناجحة في السياحة الزراعية في الأردن"، إن السائح الزراعي أصبح يستطيع المشاركة في حلب الماعز ورعاية النحل وإعداد المخبوزات التقليدية كما أنه من الممكن أن يعيش وضعا زراعيا وسياحيا ممتعا في عدد من المناطق الريفية بمحافظات المملكة.



وأضافت "نقوم من خلال مشروعنا بالتعاون مع المزارعين لاعطائهم فرصة مستحقة ومتساوية مع بقية القطاع السياحي في المملكة".



وأشارت إلى أنه في عام 2015، تم إيجاد وجهات سياحية جديدة مختصة بالسياحة الزراعية في الأردن، موجودة في السلط وجرش وعجلون والكرك، وذلك من خلال إقامة أنشطة تفاعلية في تلك المناطق تكون مختصة بجميع أنواع المنتجات التي تعود لأصول زراعية أو حيوانية ومهارات يدوية للمزارعين في مزارعهم وبيوتهم حسب المواسم.



وأوضحت أن السائح هو من يقوم باختيار الوجهة ومشاركة المزارعين بهذه الأنشطة من زراعة وإنتاج وموروثات شعبية، حيث أصبح السائح يقضي اليوم أو نصف اليوم مع مزارعين مشروع "بوك أغري"، مما يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي لكل من يعمل بهذه السلسلة، مشيرة إلى ان السائح يستطيع أيضا النوم في تلك المناطق.