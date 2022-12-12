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الإثنين، 12-12-2022 04:22 م

السياحة الوافدة: تعافي القطاع السياحي أسرع من المتوقع

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، إن تعافي القطاع السياحي خلال 2022 كان أسرع من التوقعات بشكل واضح.

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وبين التقرير الصادر عن الجمعية، اليوم الاثنين، حول تعافي القطاع السياحي للعامين الحالي والمقبل، أن نسبة تعافي القطاع خلال 2022، وصلت إلى نحو 85 - 90 بالمئة، مقارنة بالعام 2019، رغم أن بعض الأسواق لم تفتح بعد مثل اليابان، والصين، وشرق آسيا.


وقالت الجمعية، إنه خلال العام الحالي 2022 عمل القطاع مع بداية شهر آذار 2022 عمل لعشرة أشهر متواصلة، ما انعكس على القطاع بشكل إيجابي، مؤكدا أن الجهود التسويقية المتميزة لهيئة تنشيط السياحة ساعدت الأردن على سرعة التعافي، إضافة إلى سمعة الأردن السياحية ورغبة الناس في السفر بعد الجائحة.


وأشارت إلى أن الإقبال على الحجوزات لعام المقبل 2023 يعد مبشرا، متوقعا أن يكون هناك تعافي تام مع حلول شهر آذار 2023، وأنه في الربع الثالث من العام 2023، وخاصة بعد عودة أسواق اليابان، والصين، وشرق أسيا، أن تصل نسبة التعافي إلى 120 بالمئة مقارنة بأرقام 2019.


وبينت الجمعية، أن الحملة التسويقية المميزة للأردن خلال فترة كأس العالم في قطر، ساهمت في التسويق للمملكة وستلمس آثارها التسويقية خلال عامي 2023 و 2024.


ولفت إلى ظهور أسواق جديدة خلال عام 2022 عوضت أسواق شرق آسيا وهي أسواق شرق أوروبا مثل بولندا، التشيك، ورومانيا.


وأكدت الجمعية، أن الطيران منخفض التكاليف ساهم بشكل ملحوظ في سرعة التعافي والتسويق للأردن، لافتة إلى التحديات ما زالت موجودة مثل نقص الغرف الفندقية، الحافلات السياحية و الأدلاء.

 




 

 


 

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