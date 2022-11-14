مؤتمر حول المعرفة بين الشباب في المجتمعات المحلية

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الشباب، اليوم الاثنين، مؤتمرا حول المعرفة بين الشباب في المجتمعات المحلية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ)، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الشباب في المجتمعات المحلية من لبنان والأردن.

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ورحب أمين عام الوزارة، حسين الجبور، بالشباب اللبناني المشارك بفعاليات المؤتمر، متمنياً لهم الاستفادة من التجربة الشبابية الأردنية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومثمناً الجهود التي يوليها الشركاء من مختلف الجهات والمنظمات بدعمهم للشباب وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي يحتاجونها خلال مسيرتهم.



وأشار إلى أهمية البرامج المشتركة التي تنفذ بمشاركة شبابية عربية، معتبرا إياها فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والآراء بين الشباب لنقلها لأقرانهم، وفرصة مميزة للشباب الناشطين لتبادل المعرفة حول مشاركة الشباب الاجتماعية في الأردن ولبنان.



ويتخلل أعمال المؤتمر، الذي يستمر على مدار اليومين المقبلين، جلسات حوارية حول التحول الرقمي، واستعراض تجربة وزارة الشباب الأردنية حول المراكز الشبابية، وجلسات منوعة حول المعلومات الرقمية الخاطئة، الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والمجالس الشبابية.