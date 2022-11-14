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الإثنين، 14-11-2022 01:15 م

الوطني للسكري والغدد: 78% نسبة المصابين بزيادة الوزن والسمنة في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغت نسبة المصابين بزيادة الوزن والسمنة في الأردن 78%، وفق بيانات المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.

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وبحسب رصد "الوكيل الإخباري"، بلغت نسبة المصابين بالسكري الكامن والسكري في المملكة نحو 45%


وقال المركز إن عدد الزيارات السنوية من قبل المرضى والمراجعين تصل سنويا إلى نحو 324500 زيارة، فيما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة من قبله 247 بحثا.


ويصادف اليوم الاثنين، اليوم العالمي لمرضى السكري الذي يقع في 14 تشرين الثاني من كل عام.


وكانت وجهت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة نصائح هامة لمرضى السكري، أهمها أن التزام المصاب بمتابعة قراءات السكري المنزلية تساعد في السيطرة على المرض وتحمي من الإصابة بالمضاعفات الخطيرة على المدى الطويل.


وقالت المديرية إن الالتزام بالأدوية حسب تعليمات الطبيب، ومراجعته بشكل دوري واتباع نصائحه تساعد في السيطرة على المرض ومنع تفاقم الحالة الصحية للمصاب، كما يتوجب على الشخص المصاب بالسكري ممارسة النشاطات الرياضية التي تتناسب مع حالته الصحية حسب توصيات الطبيب، إلى جانب اتباع نظام أكل صحي.


وبينت أن المضاعفات الخطيرة التي قد تصيب مرضى السكري هي الإصابة بأمراض القلب، بتر الأطراف، الفشل الكلوي، وفقدان البصر.

 




 

 


 

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