الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 03:19 م

الناطق باسم الحكومة : أوامر الدفاع مستمرة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن الحكومة حددت في سابق آلية فتح القطاعات والعودة إلى صيف آمن.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، الجمعة ، أن تطبيق "سند" مهم جدا وفقا لخطة الحكومة لعودة فتح القطاعات كافة.

 

وأكد دودين أن ما يهم في الوقت الحالي هو العودة إلى التعليم الوجاهي، وأن أكثر من 88% من الكوادر التدريسية والعاملين في التعليم تلقوا لقاح كورونا.

 

وأشار إلى أن 40-50 ألف شخص يوميا يتلقون لقاح كورونا في الأردن، مؤكدا أن الإقبال على مطاعيم كورونا خفف من أثر الموجة الثالثة على الأردن، وا، النسب الإيجابية لفحوص كورونا مستقرة وأقل من 5% خلال الأسابيع الماضية.


ولفت دودين إلى أن الحكومة تعاملت مع أوامر الدفاع بالحد الأدنى، وبما يضمن السلم المجتمعي، وتابع " سيبقى العمل بقانون الدفاع ما دامت جائحة كورونا مستمرة، مشيرا إلى أن أمر الدفاع 6 ساعد على حماية فرص العمل وحافظ عليها".

 

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