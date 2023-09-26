السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي

وسام التهتموني وزيرة للنقل

حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

وجيه عزايزة، وزير دولة

رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري

ماهر أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان

ناديا عبد الرؤوف الروابدة وزيرة للعمل

يوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين

صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل سابع على حكومة بشر هاني الخصاونة، وتاليا السير الذاتية للوزراء الجدد في الحكومة.يحمل المبيضين الدكتوراه في فلسفة التاريخ/ تاريخ العرب الحديث من الجامعة الأردنية، والماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث من جامعة آل البيت، والبكالوريوس في التاريخ والآثار من جامعة مؤتة.وعمل عميدا لكلية شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، والناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، ومدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، وعضو اللجنة العليا لتاريخ لإعادة كتابة تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وعضو لجنة الخطة الوطنية للتوثيق والأرشفة، ومستشار معهد الدوحة للدارسات العليا للبحوث، ورئيس لجنة الخطة التنفيذية للثقافة في الجامعة الأردنية.التهتموني، هي الأمين العام لوزارة النقل للأعوام من 2019 إلى العام الحالي 2023، فيما عملت قبلها مديرة لمديريات الدراسات لهيئة تنظيم النقل البري.الخريشة من مواليد العاصمة عمّان، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وعمل وزيرا للشباب لعامي 2017-2018.وعمل الخريشة، مهندسا في وزارة الشؤون البلدية، مهندسا في قسم الطرق ومهندساً في قسم الأبنية، رئيسا لمجلس الخدمات المشتركة للواء الموقر، رئيسا لبلدية سحاب، مديرا للشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، وعضوا في عدة جمعيات خيرية.شغل عزايزة في حكومة بشر الخصاونة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ووزيرا للنقل، ووزيرا للتنمية الاجتماعية في حكومات هاني الملقي وعبدالله النسور وفايز الطراونة ومعروف البخيت.والوزير من مواليد محافظة إربد عام 1955، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب في سوريا، وحصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 2007.وحصل عزايزة على عضوية كل من مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة، مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك. وهو مفوض الجانب الأردني في اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، وممثل وزارة الخارجية في مديرية المساهمات الحكومية /وزارة المالية، كما عمل مديرا لوحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومديرا عاما لدائرة الشؤون الفلسطينية.يحمل أبو السعود درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي الأمريكية، والتحق بدورات تعليمية وتدريبية متعلقة بالبناء، البرايمافيرا، التعاون الثنائي والدولي، اقتصاديات المياه، الإدارة المالية والمحاسبية، إدارة محطات معالجة مياه الشرب والشفافية في امتيازات البنية التحتية في جامعة هارفارد والعديد من المعاهد ومراكز التدريب الأردنية.وشغل منصب وزير المياه والري في حكومة عمر الرزاز، وسبقها شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين أول 2004 ولغاية 7 نيسان 2005، وكان وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل للفترة من 25 تشرين أول 2003 ولغاية 24 تشرين أول 2004، ووزيراً للمياه والري من نيسان 2005 وحتى تموز للعام ذاته، والحقيبة ذاتها للأعوام من 2007 إلى 2009.وعمل أبو السعود مديرا لوحدة التخطيط والإدارة ومساعدا لأمين عام سلطة المياه في وزارة المياه والري، في الفترة 2000-2003.والوزير عضوا ورئيسا لمجلس في سلطة الطيران المدنية، وعضوا في مؤسسة سكة حديد العقبة، وعضوا في مؤسسة سكة الحديد الحجازي، وعضوا في سلطة الأردن البحرية، وعضوا في لجنة تنظيم قطاع النقل العام، إضافة إلى عضويته في مؤسسة الإسكان والتطوير والحضري من عام 2003.ولد في مدينة السلط، في عام 1957، وشغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، ويحمل أبو السمن البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بوخارست، والدكتوراه الفخرية في الإدارة والعلاقات الخارجية من الجامعة الملكية في إيرلندا.وشغل الوزير مناصب؛ وزير الشؤون البلدية 2011-2023، وزير الشؤون البلدية ووزيراً للمياه والري 2012-2013، رئيس بلدية السلط الكبرى، رئيس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة، رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى، رئيس لجنة البلديات الاردنية المنتسبة للاتحاد الدولي للمدن المتحدة، رئيس نادي السلط الرياضي، عضو في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء، عضو في مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط، عضو في مجلس جامعة البلقاء التطبيقية، عضو في مجلس جامعة عمان الأهلية.ومن مواليد إربد في عام 1963، وتحمل شهادة بكالوريوس علوم سياسية وعلم اجتماع من الجامعة الأردنية.وتسلمت الروابدة مناصب؛ المديرة العامة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رئيسة هيئة مديرين شركة مياه اليرموك، رئيسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة، رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة، عضو مجلس أمناء جائزة التميز للمغترب الأردني، وعضو في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية.وحصلت على عضوية كل من مجالس إدارة؛ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، شركة كهرباء المملكة، شركة البريد الأردني، مستشفى الملك المؤسس، شركة العصر، الخزف الأردنية، شركة الضمان للاستثمار، شركة الضمان للمناطق التنموية، شركة الأجواخ الأردنية، وعضو هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية، وعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الوطنية لاستراتيجية الفقر والبطالة، اللجنة الوطنية لاستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأسرة.المناصب التي شغلها: وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين (2015 - 2021)، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة (2019)، مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (11/1/2015-لغاية 11/6/2015)، مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (16/5/2010 ولغاية 10/1/2015)، مساعد مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (1/10/2006 ولغاية 15/5/2010)، رئيس قسم العلاقات الأميركية والأوروبية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (1/10/2005 – 30/9/2006)، باحث اقتصادي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (23/9/2002-30/9/2005)، إداري في شركة الهلال الخصيب لإنتاج الأدوية البيطرية والزراعية (1/3/1995-20/9/2002).