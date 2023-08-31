صدور إرادات ملكية سامية

الوكيل الاخباري-

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صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على منح 4 سفراء وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح سعادة السفير الدكتور معن عبدالفتاح خريسات وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية باكستان.وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح سعادة السفير السيدة رغد باسم السقا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة إسبانيا.وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح سعادة السفير السيد محمد أحمد الشبار وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية تشيلي.وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح سعادة السفير السيد حمزة العمري وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كازاخستان.