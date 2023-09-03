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الأحد، 03-09-2023 01:49 م

السير تحذر السائقين : غرامة مالية تصل لـ 200 دينار لمرتكب هذه المخالفة !

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير من أهمية عدم ترك المركبة معطلة على مسرب الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية عليها.

وأشارت الإدارة في منشور نشرته عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد ، ان عقوبة هذه المخالفة هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين او بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار او بكلتا العقوبتين ، ويمكن أن تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها وفقاً لقانون السير المعدل . 

وأرفقت المنشور برسالة توعوية للسائقين تقول: "ترك مركبتك المعطلة بدون وضع عاكسات أو أضواء تحذيرية يعرض نفسك ومستخدمي الطريق للخطر... فاتخاذ الاحتياطات اللازمة يمنحهم الوقت الكافي للتصرف بأمان وتجنب وقوع حوادث خطيرة."

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