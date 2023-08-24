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الخميس، 24-08-2023 09:11 ص

السير تكشف سبب الإزدحام بعد نفق صويلح صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن تعّطل مركبة شحن كبيرة (ونش) ما بعد نفق صويلح باتجاه إشارات المنطقة الصناعية، صباح اليوم، سبب ازدحاماً مرورياً مؤقتاً. 

وأوضح ضابط غرفة عمليات الإدارة السير، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن الكوادر الميدانية تواجدت في الموقع، وتم سحب وتسيير حركة المركبات.

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ونوه إلى أنه تم التعامل، صباح اليوم، مع حادث سير بين مركبتين داخل نفق عبدون، وتم رفع المركبات وتسيير الحركة. 

 

وأشار إلى أنه تم مساء أمس، التعامل مع سقوط حمولة من (ونش) على إشارات التطوير، من الزرقاء باتجاه شارع الحزام. 

وأضاف أنه تم التعامل أمس، مع حادث صدم بين 3 مركبات، على الطريق الواصل بين مرج الحمام باتجاه نفق الملتقى، ونتج عنه 3 إصابات بسيطة. 


 




 

 


 

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