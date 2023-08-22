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الثلاثاء، 22-08-2023 08:22 م

عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الشهر القادم - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت ادارة السير فيديو يوضح أهم المخالفات الخطرة وعقوباتها في قانون السير المعدل .

وقالت الادارة ان قانون السير المعدل سيكون ساري المفعول اعتباراً من 12/ 9 أي بعد أسابيع قليلة.

وبينت ان القانون جاء بهدف توفير بيئة آمنة على الطرق من خلال تغليظ العقوبة على المخالفات الخطرة المؤدية للحوادث وما ينجم عنها من اصابات ووفيات.

وتاليا الفيديو الذي يوضح أهم المخالفات الخطرة والعقوبات المترتبة عليها والواردة في هذا القانون :

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