حادث سير في شارع الاردن - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان مركبة تدهورت في شارع الاردن، وتحديداً أمام مستشفى الملكة علياء العسكري، للسير القادم من الشمال، نتج عنه صدم عمود كهربائي، الامر الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .



واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " .

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