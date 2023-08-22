الثلاثاء 22-08-2023
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الثلاثاء، 22-08-2023 04:02 م

حادث سير في شارع الاردن - صور

الدفاع المدني


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان مركبة تدهورت في شارع الاردن، وتحديداً أمام مستشفى الملكة علياء العسكري، للسير القادم من الشمال، نتج عنه صدم عمود كهربائي، الامر الذي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة .

واضافت الادارة : " علماً ان كوادرنا المتواجدة في الموقع تعمل حالياً على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها ، راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير " . 

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