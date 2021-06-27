الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 10:19 ص

'السير' تدعو المواطنين لتفقد مركباتهم خلال موجة الحر

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير، إنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم التعامل مع 242 حادثا مروريا داخل العاصمة و124 حادثا مروريا في المحافظات.اضافة اعلان


ونتج عن هذه الحوادث 4 وفيات وعدد من الاصابات بالإضافة الى التعامل مع العديد من الاعاقات المرورية من قبل رقباء السير المنتشرين على كافة الطرق الرئيسية والفرعية من أجل الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

إلى ذلك دعا مندوب ادارة السير السائقين الى ضرورة تفقد جاهزية المركبات في ظل موجة الحر التي تؤثر على المملكة والابتعاد عن التوقف على المقاطع الرئيسية للطرق في حال ارتفاع درجة حرارة المركبات واختيار المكان المناسب حفاظاً على حركة مرورية آمنة.

 




 

 


 

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