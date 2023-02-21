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الثلاثاء، 21-02-2023 03:26 م

السير تُعلن عن تحويلات مرورية في مرج الحمام لمدة 10 ايام - أسماء الشوارع

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة السير عن إغلاق كلي لشارع الاميرة تغريد في منطقة مرج الحمام، وإجراء تحويلات مرورية لمدة 10 أيام، اعتباراً من اليوم، لغايات أعمال صيانة. 

وبينت الإدارة، أنه سيتم تحويل السير القادم من دوار الاتصالات باتجاه دوار حلويات القاضي إلى شارع ايفان الحاج عمر وشارع سعد بن يزيد.

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وتحويل السير القادم من تقاطع حلويات القاضي باتجاه دوار الاتصالات الى الاتجاه الآخر من الشارع.


وتؤكد  إدارة  السير  على  ضرورة  التقيد  بإرشادات  المجموعات  في  منطقة التحويلات والالتزام بالشواخص الارشادية في الموقع.

 




 

 


 

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