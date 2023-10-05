الخميس 05-10-2023
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الخميس، 05-10-2023 09:07 ص

السير تكشف سبب الازدحام المروري عند الدوار الثامن صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير المركزية أن وقوع حادث مروري بين مركبتين، عند بداية جسر الدوار الثامن باتجاه الملتقى، تسبب بأثر وازدحام مروري خانق مع بداية الدوام صباح اليوم.

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وقال ضابط غرفة عمليات السير، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إن سائقي المركبتين لم يتصلا برقم الطوارئ بعد وقوع الحادث وبقيت مركبتهما في الشارع العام، حيث تم مشاهدتهما عبر كاميرات المراقبة المرورية.


وبيّن أن هذا التصرف غير مسؤول، فيما تشهد المنطقة كثافة مرورية بالتزامن مع خروج المواطنين والموظفين إلى أعمالهم، حيث تحركت الكوادر المختصة إلى الموقع، وقامت بتسيير حركة المركبات ورفع الأثر المروري عن حرم الشارع العام.


 




 

 


 

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