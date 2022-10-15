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السبت، 15-10-2022 02:25 م

ما هي عقوبة حدث قتل آخر بـ "طوبة" في ماركا أمس؟.. قانوني يُجيب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف أستاذ القانون الجنائي الدكتور محمد الرواشدة التهم والعقوبة المتوقعة لحدث 16 سنة قتل آخر 12 سنة بالقرب من دوار ماركا في العاصمة عمّان أمس الجمعة، بعد أن ألقى الأول "طوبة" من إحدى البنايات أثناء وجود الآخر بالشارع العام برفقة مجموعة من الأشخاص بغرض الاحتفال.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بحسب ظاهر ظروف الجريمة، فإن الجريمة هي القتل القصد حيث تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وفقا للمادة (25/ج) من قانون الأحداث الأردني.


وأضاف أن أقصى عقوبة للحدث هي 12 سنة في حالة كانت عقوبة الفعل تستوجب الإعدام.


وأشار الرواشدة أن ظروف ارتكاب الفعل الجرمي تؤثر في وصف الجريمة ومقدار العقوبة، وهي التي لم يتم الكشف عن كامل تفاصيلها، كما أشار إلى أن قانون الأحداث أوجب بأن تكون إجراءات محاكمة الحدث سرية تحت طائلة البطلان.


وكانت ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، القبض على مشتبه به بالتسبب بوفاة حدث يبلغ 12 عاما في منطقة ماركا شرقي عمّان بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام.


وقال الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، إنّ "بلاغا ورد يوم أمس الجمعة لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض حدث يبلغ 12 عاما للإصابة بجسم راض "طوبة" سقط عليه من إحدى البنايات أثناء وجوده بالشارع العام برفقة مجموعة من الأشخاص بغرض الاحتفال، وما لبث أن فارق الحياة".


وأكّد السرطاوي في بيان، أنه "على الفور شُكل فريق تحقيقي خاص تولى متابعة التحقيق، وتمكن من خلال جمع المعلومات والأدلة من المكان، من تحديد هوية حدث يبلغ 16 عاما يُشتبه بإلقائه الجسم الراض، حيث أُلقي القبض عليه واعترف بفعله، بدافع غضبه من نتيجة مباراة".


وأشار إلى أنه ستتم إحالة المشتبه به إلى القضاء.

 




 

 


 

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