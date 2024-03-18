السير للسائقين: احذروا هذه المخالفات الخطرة التي سببت حوادث أليمة في رمضان -فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة السير، فيديو قصير، بيّن عدة حوادث سير خطيرة واليمة، نتج عنها إصابات ووفيات، وقعت في المملكة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.



وقالت الإدارة، إنه يجب التقيّد بقواعد المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة التي تهدد الأرواح، والتي كانت من الأكثر تسبباً بوقوع الحوادث الأليمة، التي نجم عنها إصابات بليغة ووفيات، في الأيام الأولى من رمضان.



وبيّنت أن من أخطر هذه المخالفات، مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ أثناء القيادة، والذي قد يحدث عادة بسبب استخدام الهاتف النقال، أو انشغال السائق، أو بسبب نومه أو سهوه وعدم انتباهه أثناء القيادة.



وأشارت إلى أنه للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، تؤكد الادارة على اتباع ما يلي :-

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الالتزام بالسرعات المقررة، والقيادة بتأنٍ وحذر، وعدم الاستعجال والتهور، فالوصول بسلام هو الأهم.



تجنب القيادة عند الإحساس بالإرهاق والنعاس، وأخذ قسط من الراحة لمن يجب عليهم القيادة.



استخدام الإشارات الضوئية الجانبية في المركبة (الغماز) لتُشعِر الآخرين بوجهتك.



⁠الابتعاد عن مشتتات الانتباه وخاصة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة او جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية.



الحفاظ على مسافة أمان بين المركبات.