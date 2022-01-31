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الإثنين، 31-01-2022 07:31 م

السيف الذهبي لهجانة الأمن العام في سباق الهجن الدولي في شرم الشيخ

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الوكيل الاخباري - خطف فريق هجانة الأمن العام الأضواء في مهرجان سباقات الهجن، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان بطولة عيد رياضة الهجن الأول.اضافة اعلان


وقدم فريق هجانة الأمن العام عروضاً متميزة لاقت استحسان متابعي السباق الذي شارك به 1180 متسابقاً في عدد من الفئات.

وفاز الفريق بالمركز الأول في سباق العروض، فيما توجت الهجين قمر، التي يوجهها الرائد متعب المسامرة بالسيف الذهبي في البطولة بعد أن حلت بالمركز الأول في السباق الرئيسي.

وشاركت مديرية الامن العام في البطولة بوفد تراسه العقيد الركن الشريف حسين أبو العصام ، وعضوية الرائد بسام المشاقبة ، الرائد متعب المسامرة مدربا ، الملازم أول محمد الزعبي ، يوسف عيسي ، واللاعبون (هشام السرحان ، محمد الحويزم ، نواف الزبن ، احمد العرجان ، سعود الموسا ، سليمان السميحين ، مشعل المصبحيين ، يوسف الهيايسة ، احمد الزبن ، فراس الجبور) .

 




 

 


 

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