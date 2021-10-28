الشؤون الفلسطينية تشارك في البرنامج التدريبي رحلة القيادة

الوكيل الاخباري - شارك موظفون من دائرة الشؤون الفلسطينية، وشباب من أبناء المخيمات، في البرنامج التدريبي رحلة القيادة الذي تم تنظيمه بتنسيق وتمويل من الوكالة الألمانية GIZ، ضمن المشروع الشريك "تعزيز تأثير اللاجئين الفلسطينيين على مناحي حياتهم PART ".



وذكرت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، أن الورشة ساهمت بتعزيز الروابط بين الدائرة وأبناء المخيمات، وتحفيزهم لبدء مشاريعهم الصغيرة، وتشغيل أكبر عدد من أبناء المخيم بهذه المشاريع لتحسين المستوى المعيشي .

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