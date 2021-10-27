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الأربعاء، 27-10-2021 08:49 م

الأردن يدين مُصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مُصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن هذه الخطوة تُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدّد الناطق الرسمي على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة غير شرعية وغير قانونية مرفوضة ومُدانة، وتُعد خطوة أحادية تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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