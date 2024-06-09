الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك

الوكيل الإخباري - ثمّن مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ولجان خدمات المخيمات الاستشارية، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

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وأعربت "دائرة الشؤون الفلسطينية" في بيان، اليوم الأحد، عن الفخر والاعتزاز بإشادة جلالة الملك بالشعب الأردني الذي طالما رآه مرفوع الهامة وباهى به الأمم، مشيدًا جلالته بعزيمته التي جعلت من الأردن بلدا عصيا على المصاعب، وواعدا بمستقبل أفضل، مؤكدًا في الخطاب أن الهوية الأردنية مصدر ثبات وقوة في مواجهة الأخطار.