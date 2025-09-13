اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات

الوكيل الإخباري- احتفى اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين مساء اليوم السبت في مقره بعمان، بإشهار 9 مؤلفات لأعضائه تلقوا دعما جزئيا من الاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد عليان العدوان في الاحتفائية، بحضور لجنة تقييم وتدقيق الكتب التي ضمت الشاعر عبدالرحمن المبيضين والشاعر والناقد عبدالباسط الكيالي والكاتبة سوسن المهتدي، دور الاتحاد في دعم الثقافة والحركة الثقافية والابداعية في الأردن، مشيرا الى أن الاتحاد عمل على توفير مبلغ مالي لدعم طباعة هذه الكتب من عدد من الجهات الرسمية، لمن بلغت عضويتهم سنتين على الأقل.