اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات

وقال رئيس الاتحاد عليان العدوان في الاحتفائية، بحضور لجنة تقييم وتدقيق الكتب التي ضمت الشاعر عبدالرحمن المبيضين والشاعر والناقد عبدالباسط الكيالي والكاتبة سوسن المهتدي، دور الاتحاد في دعم الثقافة والحركة الثقافية والابداعية في الأردن، مشيرا الى أن الاتحاد عمل على توفير مبلغ مالي لدعم طباعة هذه الكتب من عدد من الجهات الرسمية، لمن بلغت عضويتهم سنتين على الأقل.
وأشار في الاحتفائية التي قدمتها الكاتبة المهتدي، ان الاتحاد واللجنة تعاملت بشفافية مطلقة مع موضوع طباعة المؤلفات توخيا للعدالة ولإصدار كتب تليق بالاتحاد.
