وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
وبحث الصفدي وفيدان التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة جراء استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوّض أسس تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.
