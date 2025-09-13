السبت 2025-09-13 10:22 م
 

وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
السبت، 13-09-2025 08:24 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.


وبحث الصفدي وفيدان التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة جراء استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوّض أسس تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

 
 
