وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

اضافة اعلان



وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.