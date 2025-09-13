شركة العلاونة للصرافة تطلق حملة كبرى بالشراكة مع شركة الفائقة الدولية (GKS) الوكيل الحصري لعلامة MG في الأردن

الوكيل الإخباري- في إطار سعيها الدائم لتقديم حملات مبتكرة ومكافآت قيّمة لعملائها، أعلنت شركة العلاونة للصرافة، عن إطلاق حملة ترويجية كبرى تمتد من بداية شهر أيلول وحتى نهاية ديسمبر 2025، بالشراكة مع شركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات (GKS)، الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG في الأردن.



تمنح الحملة العملاء فرصة الدخول في سحب على 4 سيارات MG5 Facelift 2025، وذلك عند إجراء أي معاملة مالية عبر فروع العلاونة للصرافة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.



وقال السيد محمود الحسيني، مدير قسم التسويق والاتصال في العلاونة للصرافة:

"نفتخر بإطلاق هذه الحملة التي تجسد التزامنا الدائم بتقديم قيمة مضافة لعملائنا، من خلال مكافآت استثنائية تعزز تجربتهم. وتأتي شراكتنا مع علامة MG لتؤكد سعينا للتعاون مع شركاء مميزين لتقديم الأفضل للسوق الأردني."



ومن جانبه، صرّح السيد منير الرفاعي، المدير العام لشركة MG الأردن:

"نفخر في MG بشراكتنا مع شركة العلاونة للصرافة في هذه الحملة الترويجية، والتي تتيح للعملاء فرصة ربح سيارة MG5 Facelift 2025. ونهدف من خلالها إلى تعزيز حضور العلامة في السوق المحلي وتقديم تجربة قيّمة ومميزة لعملائنا".



تقدم الحملة دعوة مفتوحة للعملاء للاستفادة من خدمات العلاونة للصرافة الواسعة، وفي الوقت ذاته التعرف على أحدث طرازات MG المتاحة في الأردن، كما توفر الحملة دعوة مفتوحة لتجربة قيادة سيارات MG في معرض الشركة GKS، مما يمنح العملاء فرصة التعرف عن قرب على السيارة التي قد تكون جائزتهم القادمة.

