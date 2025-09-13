شركة العلاونة للصرافة تطلق حملة كبرى بالشراكة مع شركة الفائقة الدولية (GKS) الوكيل الحصري لعلامة MG في الأردن

تمنح الحملة العملاء فرصة الدخول في سحب على 4 سيارات MG5 Facelift 2025، وذلك عند إجراء أي معاملة مالية عبر فروع العلاونة للصرافة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وقال السيد محمود الحسيني، مدير قسم التسويق والاتصال في العلاونة للصرافة:
"نفتخر بإطلاق هذه الحملة التي تجسد التزامنا الدائم بتقديم قيمة مضافة لعملائنا، من خلال مكافآت استثنائية تعزز تجربتهم. وتأتي شراكتنا مع علامة MG لتؤكد سعينا للتعاون مع شركاء مميزين لتقديم الأفضل للسوق الأردني."
ومن جانبه، صرّح السيد منير الرفاعي، المدير العام لشركة MG الأردن:
"نفخر في MG بشراكتنا مع شركة العلاونة للصرافة في هذه الحملة الترويجية، والتي تتيح للعملاء فرصة ربح سيارة MG5 Facelift 2025. ونهدف من خلالها إلى تعزيز حضور العلامة في السوق المحلي وتقديم تجربة قيّمة ومميزة لعملائنا".
تقدم الحملة دعوة مفتوحة للعملاء للاستفادة من خدمات العلاونة للصرافة الواسعة، وفي الوقت ذاته التعرف على أحدث طرازات MG المتاحة في الأردن، كما توفر الحملة دعوة مفتوحة لتجربة قيادة سيارات MG في معرض الشركة GKS، مما يمنح العملاء فرصة التعرف عن قرب على السيارة التي قد تكون جائزتهم القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
سامسونج تكشف عن حملة ‘SmartThings Meets AI Home’ استعدادًا لمعرض ‘IFA 2025’
-
كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي 2025
-
المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال
-
بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025
-
كابيتال بنك .. ثلاثون عاماً من بناء الثقة وصناعة الفرص محلياً وإقليمياً
-
المناصير للزيوت والمحروقات الراعي الذهبي لمنتدى 12 لوقود الطيران الذي نظمه الاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)
-
"كريم رايدز": تجربة تتجاوز التنقل اليومي وهوية مؤسسية ترسخ التميز
-
إدراج المديرة التنفيذية للتكنولوجيا في "جو أكاديمي" آمال السعدي ضمن قائمة أبرز القيادات النسائية المؤثرة في الأردن ومنحها جائزة "ملهم" للمحتوى التقني