السبت 2025-09-13
 

ارتفاع حاد في حالات بتر الأطراف بمستشفيات غزة بسبب نقص المضادات الحيوية

38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة
السبت، 13-09-2025 05:14 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، السبت، عن ارتفاع كبير في حالات بتر الأطراف داخل مستشفيات مدينة غزة، نتيجة انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وتدهور الوضع الصحي بشكل عام.

وبين أبو سلمية أن العديد من المصابين يُضطر الأطباء لبتر أطرافهم؛ بسبب عدم التئام الجروح، الناتج عن سوء التغذية، نقص المناعة، والازدحام الشديد داخل المستشفيات.

 
 
