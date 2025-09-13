ارتفاع حاد في حالات بتر الأطراف بمستشفيات غزة بسبب نقص المضادات الحيوية

وبين أبو سلمية أن العديد من المصابين يُضطر الأطباء لبتر أطرافهم؛ بسبب عدم التئام الجروح، الناتج عن سوء التغذية، نقص المناعة، والازدحام الشديد داخل المستشفيات.
