ارتفاع حاد في حالات بتر الأطراف بمستشفيات غزة بسبب نقص المضادات الحيوية

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، السبت، عن ارتفاع كبير في حالات بتر الأطراف داخل مستشفيات مدينة غزة، نتيجة انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وتدهور الوضع الصحي بشكل عام.

