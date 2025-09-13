السبت 2025-09-13 05:00 م
 

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة

غزة
شهداء في غزة
 
السبت، 13-09-2025 03:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,803 شهداء و164,264 إصابة، منذ 7 أكتوبر عام 2023.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنّ 47 شهيدًا و205 إصابات، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

فيما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و26 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

أخبار محلية مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

برنامج المعهد السياسي للأحزاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تواصل تنفيذ أعمال المرحلة الاولى من برنامج المعهد السياسي للاحزاب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين الرئيس الفلسطيني يغادر مستشفى الأردن بعد إجراء فحوصات طبية دورية

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة

بدء موسم قطف الرمان في الكورة

أخبار محلية بدء موسم قطف الرمان في الكورة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: مستعد لفرض عقوبات على موسكو عندما تبدأ جميع دول حلف الأطلسي كذلك

المومني: جلسات حوارية في المرحلة المقبلة بشأن التحديث الإداري وقوانين الإدارة المحلية

أخبار محلية المومني: جلسات حوارية في المرحلة المقبلة بشأن التحديث الإداري وقوانين الإدارة المحلية

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة