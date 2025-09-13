ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة

03:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,803 شهداء و164,264 إصابة، منذ 7 أكتوبر عام 2023. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إنّ 47 شهيدًا و205 إصابات، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



فيما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و26 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة.