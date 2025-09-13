"الخيرية الهاشمية": أكثر من 8664 شاحنة مساعدات مرسلة لقطاع غزة رغم المعيقات

وأضاف : " نرغب بإدخال كميات أكبر من المساعدات، ومستعدون لإدخال ما يزيد على 150 شاحنة يوميا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يف بوعوده بالسماح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية".
وشدد على وجود تحديات تمنع دخول عدد كبير من الشاحنات، مشيرا إلى أنه يجري منع إدخال العديد من المواد التي يحتاجها سكان القطاع، مثل المواد الطبية.
وأشار إلى أنه جرى إدخال حليب الأطفال، ولكن القطاع بحاجة لمزيد من حليب الأطفال.
وتحدث الشبلي عن فرض رسوم إسرائيلية جديدة على شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.
