"الخيرية الهاشمية": أكثر من 8664 شاحنة مساعدات مرسلة لقطاع غزة رغم المعيقات

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، السبت، إن عدد شاحنات المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة بلغ أكثر من 8,664 شاحنة رغم المعيقات المتزايدة، ومحاولات إعاقة دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف : " نرغب بإدخال كميات أكبر من المساعدات، ومستعدون لإدخال ما يزيد على 150 شاحنة يوميا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يف بوعوده بالسماح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية".



وشدد على وجود تحديات تمنع دخول عدد كبير من الشاحنات، مشيرا إلى أنه يجري منع إدخال العديد من المواد التي يحتاجها سكان القطاع، مثل المواد الطبية.



وأشار إلى أنه جرى إدخال حليب الأطفال، ولكن القطاع بحاجة لمزيد من حليب الأطفال.