السبت 2025-09-13 05:00 م
 

الرئيس الفلسطيني يغادر مستشفى الأردن بعد إجراء فحوصات طبية دورية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 
السبت، 13-09-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "مستشفى الأردن" في عمّان بعد أن أجرى فحوصات طبية دورية اليوم السبت، وكانت نتائجها جيدة.

يُشار إلى أن عباس يبلغ من العمر 89 عامًا، وهو رئيس السلطة الفلسطينية منذ يناير 2005.

 
 
