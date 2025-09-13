الرئيس الفلسطيني يغادر مستشفى الأردن بعد إجراء فحوصات طبية دورية

يُشار إلى أن عباس يبلغ من العمر 89 عامًا، وهو رئيس السلطة الفلسطينية منذ يناير 2005.

