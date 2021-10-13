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الأربعاء، 13-10-2021 09:32 م

الشخانبة : المراكز الشبابية بيئة داعمة للعمل الشبابي

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الوكيل الاخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الشباب لشؤون المحافظات الدكتور إبراهيم الشخانبة، إن المراكز الشبابية والأندية تعد بيئة آمنة وداعمة ومحفزة للعمل الشبابي وإطلاق طاقاته الإبداعية بمختلف المجالات.

وأضاف خلال جولة اليوم الأربعاء لمديرية شباب الكرك والمراكز الشبابية بالمحافظة، أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التفقدية التي تنفذها الوزارة، بهدف النهوض بالعمل الشبابي والاطلاع على احتياجاتهم وآلية توفير أفضل أشكال الدعم إضافة للأنشطة التي تنفذ على أرض الواقع.

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