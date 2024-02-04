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الأحد، 04-02-2024 11:42 ص

الشخانبة : نحو 200 طن المعدل اليومي للكميات الواردة من البصل الى السوق من انتاج محلي

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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أكد مدير السوق المركزي للخضار التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة ،  أن الكميات الواردة من البصل الناشف للسوق بلغت اليوم 258 طنا من إنتاج محلي، وهي ضمن المعدل اليومي

وأضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن سوق الخضار المركزي يخلو تماما من البصل المستورد، مؤكدًا أن جميع الإنتاج محلي بأسعار مناسبة، وأن الكميات المتوفرة لا تقل عن 200 طنا يوميا. وأشار إلى أن سعر البصل اليوم تراوح بين 20 و30 قرشا للكيلو.

وتضرب ازمة البصل الأسواق العالمية بعد ان واصلت اسعاره الارتفاع بشكل كبير منذ أن بدأت بمنتصف عام 2022، حيث تجاوزت الزيادة 65% على المستوى العالمي

وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار البصل في الصين بنسبة 30%، وكذلك في بنغلاديش بنسبة 25% خلال الأسبوع الأخير، وأعلنت ألمانيا ارتفاع أسعار البصل بسبب نقص المستورد، وشهدت إيطاليا ارتفاعا صاروخيا في أسعار البصل منذ بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن تستمر زيادة أسعار البصل حتى منتصف عام 2024 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الرئيسة المنتجة للبصل في آسيا وأوروبا، وفقا للتقارير الزراعية الأوروبية.

وتعود أزمة البصل على الصعيد العالمي إلى منتصف فبراير 2023، نتيجة للظروف الجوية القاسية والأزمة الروسية-الأوكرانية، إضافة إلى حظر تصدير عديد من الدول المنتجة للبصل لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.

 




 

 


 

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