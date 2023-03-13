الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية

السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

ارتفاع الدخل السياحي 122.7% خلال اول شهرين من العام الحالي

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

رفع تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل

كشف تفاصيل احتيال موظف حكومي على مواطن بـ18 ألف دينار

تصريح جديد من جمعية البنوك حول تأجيل أقساط القروض

الاقتصاد الرقمي: 108ملايين رسالة قصيرة استقبلها الأردنيون عام 2022

بعد ارتفاع الذهب.. هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الإثنين، 13-03-2023 02:23 م

الشمالي: قدرة القطاع الحكومي على التشغيل 10 آلاف خريج سنويا

477548


الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل يوسف الشمالي، إن القطاع الحكومي، لا يستطيع توظيف الأعداد "الهائلة" من الخريجين الأردنيين، كونه لا يستوعب أكثر من 10 آلاف منهم سنوياً، خاصة في وزارتي التعليم والصحة.

اضافة اعلان


واكد الشمالي اليوم الاثنين خلال افتتاح وحدة التشغيل في القطاع الصناعي التي انشأتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة الممول من الاتحاد الأوروبي، ان الحكومة تعي احتياجات ومطالب القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بتكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل من البنوك، والمعاملة بالمثل في إطار أي تعقيدات جمركية.


واضاف، إن نهج الحكومة هو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وبما يحقق منفعة اقتصادية وطنية، وهي تعول عليه في توظيف عدد كبير من الأيدي العاملة، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد المشغل الأكبر لها.


من جهته، قال مسؤول مشروع التوظيف في الأردن في الوكالة الألمانية، ألكسندر موندن، إن الوحدة تساهم في ملء الشواغر الوظيفية المتاحة بالباحثين عن العمل، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في الأردن بنحو ملحوظ بين الشباب والنساء.


وقال، إن الأردن يعاني من أحد أدنى معدلات مشاركة للنساء في سوق العمل، ويمكن للوحدة أن تساهم في حل هذه المشكلة، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.


وأوضح انه وكي يكون التوظيف فعالاً، يجب أن يتواءم مع احتياجات القطاع الخاص الفعلية، وبما يتناسب مع التدريب ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارا وإنتاجية.


بدوره، عرض مدير الوحدة عبدالله النسور، لأهداف الوحدة وميزاتها وخدماتها ومستهدفاتها خلال العام الحالي، ودورها في عملية التوظيف بمراحلها المختلفة، من حيث جمع فرص العمل وعرض متطلباتها والإعلان عنها واستقبال الطلبات والتحقق منها وتصنيفها وفحص المرشحين ضمن القوائم الصغيرة والمقابلة والتوظيف وبدء العمل.


يشار الى ان وحدة التشغيل في القطاع الصناعي، تهدف إلى توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع، وتشبيك الباحثين عن العمل بعد تدريبهم بالفرص المتاحة في المصانع الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم ومتابعتهم بهدف خدمة أصحاب العمل للوصول إلى عمالة أردنية أكثر كفاءة وفاعلية والمساهمة في التخفيف من نسبة البطالة في المجتمع عن طريق إيجاد فرص عمل لائقة ومستدامة.


كما ان مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، يعد الأول من نوعه في المملكة بإدارة القطاع الخاص، والمعني برفع جاهزية القطاع الصناعية، ومساعدة الشركات على إدخال ممارسات صناعية وتقنيات ذكية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في التصنيع وقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تسهيل الوصول إلى الابتكارات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202330105953318539385

الأمانة: تكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان

2053340164

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

640f0526a203d

الخصاونة يؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين

640ef6bcb216e

توقع استكمال أعمال إعادة تأهيل محطة مياه زي أيار المقبل

unnamed-2

180 ألف زائر للبترا في الشهرين الماضيين

640f15ad915af

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

أخبار متعلقة
320235152617718925871

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

a375915e-d851-49f3-b255-e10d17c9afc1

صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص للمتطوعين بقيمة مليون دينار

imgid510889

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

تفسير-رؤية-دجاج-مطبوخ-في-المنام

الصمادي: 700 ألف دجاجة يومياً حاجة السوق الأردني في رمضان

2e9e8a8f-a4bd-4733-b653-750719a703e8

شكاوى من ارتفاع أسعار أصناف من الألبان 25 قرشاً.. والصناعة والتجارة: عرض وطلب

6db9b0d1-ea49-4b95-af8f-8ae885196ff5

توقيع عقد عمل جماعي بين مجموعة المطار الدولي ونقابة العاملين في النقل الجوي والسياحة