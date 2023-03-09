صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص للمتطوعين بقيمة مليون دينار

الوكيل الإخباري- وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل يوسف الشمالي و وزير الشباب محمد النابلسي اليوم في وزارة الشباب مذكرة تفاهم ما بين وزارة الشباب وصندوق التنمية والتشغيل تضمنت تخصيص برنامج تمويلي وحوافز للمتطوعين، بحضور عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات وأمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور.

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم التمويل الميسر للمتطوعين الذين نفذوا أكثر من ١٠٠ ساعة عمل تطوعي موثقة على المنصة الوطنية للتطوع (نحن)، لتمكين الشباب من ترجمة أفكارهم ومبادراتهم على شكل مشاريع إنتاجية بالإضافة إلى توفير التمويل الميسر للمتطوعين من كلا الجنسين في كافة محافظات المملكة من أجل مساعدتهم على إنشاء وتأسيس مشاريع مرخصة خاصة بهم توفر مصدر دخل لهم ولأسرهم بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي وتطوير المشاريع والمحافظة على ديمومتها.



وأشار الشمالي الى أن صندوق التنمية والتشغيل قد خصص مبلغ (مليون دينار) اردني للبرنامج التمويلي الموجه للمتطوعين ضمن الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام (2022-2026) إيمانا من الصندوق بأهمية تعزيز ثقافة التطوع ودعم أفكار ومبادرات المتطوعين في المحافظات وترجمتها إلى مشاريع إنتاجية، الامر الذي من شأنه توفير فرص عمل للشباب المتطوعين وللعاملين معهم في المشاريع وتمويل الاحتياجات اللازمة للمشاريع من التجهيزات واللوازم والمعدات والبنى التحتية ورأس المال العامل وتعزيز ورفع مستويات التأهيل والتمكين للشباب وتعزيز مشاركة الشباب الاقتصادية بما يساهم في الحد من الفقر والبطالة



وأضاف الشمالي أن هذا البرنامج يضاف إلى برامج الصندوق الأخرى بالاضافة الى البرنامج الوطني للتشغيل الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء وبين معالي وزير العمل أن مثل هذه البرامج ستسهم في التخفيف من ظاهرة البطالة ورفع معدلات الناتج المحلي.



وثمن الشمالي الجهود التي توليها وزارة الشباب واللجنة العليا للعمل التطوعي في التنسيق والتشبيك مع القطاعين العام والخاص مؤكدا حرصهم على دعم المشاريع الشبابية التطوعية ومتابعة استدامتها.



من جانب اخر بين معالي وزير الشباب محمد النابلسي أنه حان الاوان أن نكرم الجهود التطوعية للشباب والشابات وأن نقدم مجموعة من الحوافز للمتطوعين من فرص تدريبية وتمويلية تلبي حاجات الشباب ومتطلباتهم ، وأشار الى أن هذا من أوصت به اللجنة العليا للعمل التطوعي " مبينا أن وضع الاليات الضامنة لتعزيز ثقافة التطوع وتنظيم العمل التطوعي في المملكة من أبرز أولويات ومهام اللجنة



وأكد النابلسي أن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي والتي أطلقت بمباركة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم جاءت لتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والعمل الجماعي التطوعي وتحفيز جهودهم في دعم مسيرة التنمية المجتمعية.



ولفت النابلسي إلى المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب- نحنُ إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع وزارة الشباب واليونيسف والتي تضم ما يفوق 125 ألف متطوع قدموا ما يفوق 3 ملايين ساعة تطوعية.