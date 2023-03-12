الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الحكومة: لا قرار بتخفيض وزن أسطوانة الغاز أو رفع سعرها - فيديو

الأحد، 12-03-2023 01:22 م

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

320235152617718925871


الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال رعايته اليوم الأحد حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك إلى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري.

اضافة اعلان


وبين الشمالي أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي الاقتصادي ونتائج إيجابية ملموسة لمختلف القطاعات.


وأضاف أن زيادة الصادرات وتنويعها والبحث عن أسواق جديدة وإبراز عوامل الجودة والتنافسية والاستدامة من أهم أهداف الاستراتيجية.


وأعرب الشمالي عن شكره للقطاع الخاص الذي أبدى كل تعاون مع الوزارة في مراحل إعداد الاستراتيجية، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.


وأشار الى أن الوزارة عملت بنهجٍ تشاركيّ مع الشركاء من الغرف التجارية، والصناعية، والخبراء في مجال التطوير والترويج للصادرات، من سلع صناعية وزراعية والخدمات، على تطوير هذه الاستراتيجية منذ البدء من تنظيم جلسات العصف الذهني، وتحليل الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه الشركات التصديرية، أو الراغبة في التصدير.


وفي سياق الحديث عن الصادرات الوطنية بين الشمالي أن الارتفاع في عجز الميزان التجاري يعود الى استيراد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لزيادة الإنتاج لمختلف الصناعات الوطنية وأكثر من 16% من الواردات هي من النفط الخام

ومشتقاته والتي ارتفعت قيمتها العام الماضي حوالي 55% عن العام 2021.


كما ارتفعت قيمة استيراد الحبوب بحوالي 50% نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للحبوب، الى جانب ارتفاع سلع أخرى عالمياً كالحديد والذهب وبعض المواد الغذائية كالزيوت وغيرها.


وقال إن الأردن يتميز في قطاعات عدة في الخدمات ومنها الخدمات المالية والاستشارات وخصوصا الادارية، الى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موكدا العمل دعم القطاعات وتعزيز تنافسيتها والترويج لها لتستطيع النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025، مدار البحث.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ىىى

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

a3405ad6-00

ارتفاع عدد زوار مادبا بنسبة 300 %

لالالالالالا

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

HSQOhygRoHYRkUujASitmTxdi2G9z06ElsxcicSY

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

1678614072211

بلدية الزرقاء تخصص 1,250 مليون دينار لتعبيد شوارع

640d9da19c4d1

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

أخبار متعلقة
تفسير-رؤية-دجاج-مطبوخ-في-المنام

الصمادي: 700 ألف دجاجة يومياً حاجة السوق الأردني في رمضان

2e9e8a8f-a4bd-4733-b653-750719a703e8

شكاوى من ارتفاع أسعار أصناف من الألبان 25 قرشاً.. والصناعة والتجارة: عرض وطلب

الأردن-والعراق

مفاوضات بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم لتوريد النفط الخام العراقي

1676791933661

الصناعة والتجارة تحقق إنجازات مهمة لحماية المنتج الوطني

220231292813514127686

5 وفيات في الأردن 4 منها بسبب المدافئ خلال 24 ساعة

1676208671034

الخصاونة يُطلع اليابان على جهود الأردن لإحلال السلام في المنطقة