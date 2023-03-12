الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال رعايته اليوم الأحد حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك إلى جانب مساري الإصلاح السياسي والإداري.

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وبين الشمالي أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي الاقتصادي ونتائج إيجابية ملموسة لمختلف القطاعات.



وأضاف أن زيادة الصادرات وتنويعها والبحث عن أسواق جديدة وإبراز عوامل الجودة والتنافسية والاستدامة من أهم أهداف الاستراتيجية.



وأعرب الشمالي عن شكره للقطاع الخاص الذي أبدى كل تعاون مع الوزارة في مراحل إعداد الاستراتيجية، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.



وأشار الى أن الوزارة عملت بنهجٍ تشاركيّ مع الشركاء من الغرف التجارية، والصناعية، والخبراء في مجال التطوير والترويج للصادرات، من سلع صناعية وزراعية والخدمات، على تطوير هذه الاستراتيجية منذ البدء من تنظيم جلسات العصف الذهني، وتحليل الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه الشركات التصديرية، أو الراغبة في التصدير.



وفي سياق الحديث عن الصادرات الوطنية بين الشمالي أن الارتفاع في عجز الميزان التجاري يعود الى استيراد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لزيادة الإنتاج لمختلف الصناعات الوطنية وأكثر من 16% من الواردات هي من النفط الخام

ومشتقاته والتي ارتفعت قيمتها العام الماضي حوالي 55% عن العام 2021.



كما ارتفعت قيمة استيراد الحبوب بحوالي 50% نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للحبوب، الى جانب ارتفاع سلع أخرى عالمياً كالحديد والذهب وبعض المواد الغذائية كالزيوت وغيرها.



وقال إن الأردن يتميز في قطاعات عدة في الخدمات ومنها الخدمات المالية والاستشارات وخصوصا الادارية، الى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موكدا العمل دعم القطاعات وتعزيز تنافسيتها والترويج لها لتستطيع النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2023-2025، مدار البحث.