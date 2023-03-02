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الخميس، 02-03-2023 10:27 ص

توقيع عقد عمل جماعي بين مجموعة المطار الدولي ونقابة العاملين في النقل الجوي والسياحة

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الوكيل الاخباري- رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الخميس 3/2/ 2023  في مقر الوزارة توقيع  عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة ممثلة برئيس النقابة يوسف قنب وإدارة شركة مجموعة المطار الدولي ممثلة بالرئيس التنفيذي نيكولا كلود والرئيس التنفيذي للشؤون المالية غيوم آلان. اضافة اعلان


وقال وزير العمل الشمالي، أن توقيع العقد هو نِتاج لحل النزاع العمالي في مرحلة مجلس التوفيق بالوزارة، وأن التوافق الحاصل على عدة نقاط كانت عالقة بين الطرفين هدفت إلى تحسين ظروف العاملين وتحقيق مكتسبات لهم، وتحسين بيئة العمل بالإضافة إلى حماية الحقوق العمالية والتي جرى التوصل إليها من خلال المفاوضات التي رعتها الوزارة.

وبين الشمالي أن توقيع عقد العمل الجماعي والذي سيستفيد منه (430) عامل أردني شمل توسعة مظلة المشمولين بالتأمين الصحي من العمال وأسرهم، ومنح زيادات سنوية للعمال للأعوام (2023/2024/2025 ) بالإضافة إلى إقرار مكافأة نهاية الخدمة  للعمال عند انتهاء خدماتهم، وهذا يعتبر قصة نجاح لإدارة الشركة وبسواعد  كافة العاملين بها ستُحقق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني والعمال. 

مؤكداً سعي الوزارة المستمر لدعم الإجراءات الحكومية النابعة من التوجيهات الملكية السامية في حل النزاعات العمالية،  وتشجيع الحوار الاجتماعي وذلك لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإتاحة الضمانات لاستمرارية تشغيلها. حيث أن استمرارية عمل هذه الشركات يضمن تشغيل الأردنيين والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وأن الثقة في جهود الإدارة والعاملين في الشركة ستُكلل بخلق فرص العمل والمحافظة على المتوفر منها 

وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب بالدور التشاركي بين النقابة  ووزارة العمل والذي حفظ حقوق كافة الأطراف.

من جانبه شكر الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المطار الدولي نيكولا كلود التعاون الثلاثي المشترك للوصول إلى اتفاق يُعتبر نجاح لكافة الأطراف مؤكداً استعدادهم الدائم لأي تعاون في المستقبل.

 




 

 


 

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