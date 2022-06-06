الشواربة: رؤية التحديث الاقتصادي مهمة لقيادة وتوجيه مؤسسات الدولة

الوكيل الاخباري- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن رؤية التحديث الاقتصادية، مهمة لقيادة وتوجيه مؤسسات الدولة لتمكين الأجيال القادمة من الاستفادة والتعامل مع التحديات التي تواجه المملكة.

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وأضاف خلال فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم الاثنين، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إن على كل مؤسسات الدولة أن تراعي هذه الرؤية ومخرجاتها، لافتا إلى أن مؤسسة أمانة عمان معنية بصورة مباشرة في تحسين وتجويد حياة السكان، وهي محرك أساسي من محركات الاقتصاد الوطني، حيث تتعامل مع الأهداف بمهنية ما سينعكس على استراتيجية الأمانة للأعوام المقبلة.



ولفت الشواربة، إلى قدرة الدولة على تحقيق وتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي على مستويات مؤسسية، مبينا أنه لا يمكن أن تنجح تلك الرؤية إلا بالتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دور المواطن ليكون شريكا في اتخاذ القرارات الحاسمة.