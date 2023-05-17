الشوبكي : تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، تخفيض أسعار كافة المشتقات النفطية الشهر المقبل وبنسب كبيرة .



وقال الشوبكي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان ذلك ياتي في ظلّ انخفاض أسعار النفط عالميا للأسبوع الرابع على التوالي.



واضاف الشوبكي إن أسعار البنزين بشقّيه والديزل والكاز ستنخفض بواقع (6) قروش لكل ليتر، أي (120) قرشا لكل تنكة حسب الأسعار الحالية للنفط بالاسواق العالمية.

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