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السبت، 18-12-2021 01:58 م

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري بمحافظة إربد

مطر 3


الوكيل الإخباري - سجلت منطقة الشونة الشمالية بمحافظة إربد، أعلى كمية هطول أمطار خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، بمعدل 17.6 ملم، وبنسبة 17 بالمئة من نسبة الهطول المطري العام.

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وأظهر تقرير محطات الأرصاد اليومي حتى صباح اليوم السبت، تسجيل لواء الطيبة هطول مطري بمعدل 17 ملم وبنسبة 20 بالمئة من المعدل العام، تلاه منطقة كفر أسد بلواء الوسطية بمعدل 14 ملم وبنسبة 19 بالمئة، ولواء بني كتانة بمعدل 12 ملم وبنسبة 16 بالمئة، ولواء الكورة 11 ملم وبنسبة 14 بالمئة، والمزار الشمالي 8 ملم وبنسبة 15 بالمئة ، وقصبة إربد وبني عبيد 5.5 ملم وبنسبة 14 بالمئة، وأخيراً لواء الرمثا بمعدل 2 ملم وبنسبة 12 بالمئة من معدل الهطول المطري العام .


وأكد مدير زراعة لواء الاغوار الشمالية المهندس رائد الشرمان، أهمية الأمطار الأخيرة في زيادة مخزون السدود والمياه الجوفية وتحسين رطوبة التربة والتقليل من عمليات الري، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية على مختلف الزراعات الحقلية والأشجار المثمرة والمراعي.


 




 

 


 

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