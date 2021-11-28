يوم تربوي مفتوح لطلبة المدارس في الأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء الأغوار الجنوبية اليوم الأحد، في مدرسة حليمة الأساسية المختلطة يوما تربويا مفتوحا للطلبة بمشاركة عدد من المعلمات من مختلف المدارس التابعة للمديرية.



وقال مدير التربية سامي الكواليت الذي رعى الحفل إن هذا اليوم يأتي لتشجيع الطلبة على الانخراط فيما بينهم وممارسة هواياتهم وإكسابهم مهارات جديدة، بالإضافة إلى توفير جو من المرح وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية وشحذ هممهم وطاقاتهم وصولا إلى الأثر الإيجابي في سلوك الطلبة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وصقل مواهبهم وتطويرها.

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