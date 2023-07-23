الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

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الأحد، 23-07-2023 09:56 م

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد جميل المساعفة، إنه من المستحيل تسريب ورقة امتحان التوجيهي بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تخضع لها ورقة الامتحان منذ إعدادها وحتى وصولها للطالب بداية الامتحان.اضافة اعلان


وقال المساعفة في ادراج له عبر فيسبوك، "تسريب الأسئلة يعني وقوع ورقة الامتحان أو جزء منها بين أيدي الطلبة أو بعض منهم قبل بدء الامتحان، وهذا الأمر مستحيل وقوعه بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تخضع لها ورقة الامتحان منذ إعدادها وحتى وصولها للطالب بداية الامتحان.

واضاف أن قيام طالب بتصوير ورقة الامتحان أو جزء منها أثناء عقد الامتحان فلا يعد تسريبًا لأن الطلبة داخل قاعاتهم الامتحانية ويعاقب فاعل ذلك بحرمانه دورتين امتحانيتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.

 




 

 


 

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