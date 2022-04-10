الشيخ فيصل الحمود يطمئن على صحة الملك

الوكيل الاخباري - بعث المستشار في الديوان الأميري الكويتي الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح ببرقية إلى حضرة صاحب الجلالة عبدالله الثاني ابن الحسين عبر فيها عن خالص تمنياته بنجاح العملية الجراحية التي سوف يجريها جلالته.



وفي ختام رسالته دعى المولى الباري جل وعلا أن يحفظ جلالته ويتم له الشفاء ويعود إلى أرض الوطن سالماً معافى ويديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

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