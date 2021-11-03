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الأربعاء، 03-11-2021 07:55 م

الصحة : المدارس ستطلب موافقة الاهالي لإعطاء المطاعيم للطلبة

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن


الوكيل الاخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا في المملكة، الدكتور عادل البلبيسي،  يتم البحث مع لجنة الاوبئة للتوسع في إعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لجميع الفئات العمرية، وذلك لتعزيز المناعة المجتمعية بعد مرور 6 شهور من تلقي الأشخاص للجرعتين. 

وقال إن الذين تلقوا مطعوم كورونا ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 سنة، وصل إلى 180 ألفا، من أصل 3ر1 مليون شخص، مؤكدا أنه لا يوجد إلزامية لتطعيم هذه الفئة، داعياً ذويهم للموافقة على تلقي المطاعيم، لافتاً إلى أن المدارس ستطلب موافقة الاهالي لإعطاء المطاعيم للطلبة، والتواصل مع وزارة الصحة للوصول إلى المدرسة وإعطاء اللقاح. وحول تزامن مطعوم الانفلونزا الموسمية مع مطعوم كورونا، بين أنه لا يوجد ما يمنع من أخذ المطعومين مع بعضهما بعضا بنفس الفترة لكنه "ينصح بالتباعد بين المطعومين مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً وذلك في حال ظهور مضاعفات من أي مطعوم". 

ودعا الدكتور البلبيسي المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد، خصوصاً مع انتشار ظاهرة تراخي بعض المواطنين في الاجراءات الوقائية، مطالباً الجميع بعدم ملاحقة الاشاعات وانتقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، لا سيما أن الوزارة لن تخفي أي معلومة حول مستجدات الوضع الوبائي. 

وكشف البلبيسي في نهاية حديثه أن الوزارة ومركز الأميرة هيا للتقنيات الحيوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا والخدمات الطبية الملكية يعملوا على إجراء فحوصات التسلسل الجيني، للكشف عن الطفرات الجينية المتحورة الجديدة، مؤكدا انه لم يتم تسجيل أية طفرات جديدة، حيث ان المحتور دلتا ما زال السائد في الأردن. 

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