الصحة تستأنف إجراء عمليات زراعة الكلى

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن استئناف عمليات زراعة الكلى في مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة.

اضافة اعلان



وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أصدر قراراً رسمياً بوقف عمليات زراعة الكلى في إدارة مستشفيات البشير الحكومي ومستشفى الأمير حمزة بسبب إصابة أغلب الكوادر الطبية بفيروس كورونا، وحرصاً على سلامة المرضى من الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.



وبيّن رئيس اختصاص الكلى في وزارة الصحة الدكتور خالد زايد أن 10 مرضى من كبار السن ستتم زراعة كلى جديدة لهم الشهرين الحالي والمقبل، مشيراً إلى أن مرضى الكلى يحتاجون إلى عناية طبية فائقة حتى لا ترفض أجسامهم العضو الجديد المزروع.



وقال زايد أنه تمت زراعة 25 كلية، منها 23 زراعة كلية أجريت في مستشفى الأمير حمزة، و2 في مستشفى البشير الحكومي، فيما استمرت العمليات في القطاعات الطبية الأخرى.



يشار إلى أن عدد مرضى الفشل الكلوي المزمن الذين يتلقون العلاج في وحدات غسيل الكلى في مستشفيات وزارة الصحة والوحدات المستأجرة لحساب الوزارة من المستشفيات الخاصة يبلغ 2000 مريض. الغد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







