ثلث المستهدفين من الجرعة الثانية لم يتلقوها في الأردن

الوكيل الإخباري - بينت أرقام وزارة الصحة، إن عدد متلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا في الأردن وصل إلى 4 مليون 323 الفاً و548 شخصاً، وهو ما يشكل 65% من الفئة المستهدفة ، اي أن 35 % من الفئة المستهدفة لم تتلقى جرعة لقاح كورونا الثانية، وهي ما تشكل الثلث تقريباً.

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وتسعى وزارة الصحة إلى زيادة عدد متلقي اللقاح في المملكة لتوفير حماية أكبر، خاصة مع متحورات الفيروس التي تظهر كل يوم.



وتشير الدراسات إلى أن تلقي جرعات اللقاح الثلاثة يوفر حماية من الفيروس ومتحوراته تصل إلى 80%، وتلقي الجرعتين يحمي 30% فقط من المتحورات.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة لم يتجاوز عدد متلقي الجرعة المعززة الثالثة نصف مليون شخص، وهي نسبة قليلة جداً بالمقارنة مع عدد السكان.

خبراء وبائيات قالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن اللقاح هو السبيل الوحيد للتغلب على الفيروس حتى مع مرحلة الإنفتاح والتعايش.



وبينوا أن الفيروس قد يكون موسمياً ودائماً ولا بد من توفير حماية أكبر للمواطنين من خلال اللقاح وتكوين مناعة شبه كاملة لمختلف فئات المجتمع.



اللجنة الوطنية للاوبئة أكدت أن الأردن يحتاج نحو 3 أسابيع لانهاء الموجة الرابعة وليس الجائحة، مشيرة إلى أن هناك انخفاض متوقع على أعداد الإصابات الأسبوع المقبل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة تلقي لقاح كورونا لكل سكان العالم، وتعمل بشكل دائم على توفير الجرعات للدول التي تسجل ارقام اصابات مرتفعة.





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