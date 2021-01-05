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الثلاثاء، 05-01-2021 10:00 ص

الصحة تنشر الأمراض المستهدفة في حملة التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، قائمة بأسماء الأمراض المزمنة المستهدفة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتضمنت قائمة الأمراض المزمنة المستهدفة؛ السرطانات بأنواعها وأمراض نقص المناعة، وارتفاع سكري الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى المزمنة، والأمراض التنفسية المزمنة.

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وأضافت المديرية أن القائمة تشمل أيضا؛ أمراض القلب وارتفاع الدهنيات، وأمراض الكبد المزمنة، وأمراض الغدد الصماء المزمنة، ومرض السل.


وتدعو وزارة الصحة إلى التسجيل في المنصة الخاصة بتلقى لقاح كورونا عبر الرابط التالي (www.vaccine.jo).



 




 

 


 

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