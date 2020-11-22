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الأحد، 22-11-2020 11:48 م

الصحة تنفي للوكيل معلومات طبية خطيرة متداولة بين المواطنين

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري حقيقة المعلومات المتداولة منذ الامس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحذر من استخدام بعض الادوية لعلاج كورونا والتي وصفتها بالقاتلة .

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وقال الهياجنة ان هذه المعلومات الطبية المتعلقة بعلاج فيروس كورونا ليست دقيقة حيث اوردت المعلومات انه على كل من يصاب بالفيروس او يشتبه باصابته الامتناع عن اخذ ابرة الفولتارين لمرضى الروماتيزم واقراص فلوتاب 500 المستخدمة لنزلات البرد والزكام وحبوب البروفين المسكنة .

 

حيث اكد الهياجنة ان هذه المعلومات ليست دقيقة ولكن بنفس الوقت نصح بعدم اخذ الادوية التي تحتوي على البروتين . 


 




 

 


 

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