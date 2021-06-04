الصحة : خطة حكومية قادمة لفتح القطاعات

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة، غازي شركس، أن الوزارة ممثلة بإدارة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة العمل والسياحة والجهات الاخرى تعمل على وضع البروتوكولات الخاصة بفتح القطاعات من أجل "صيف آمن " .

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وقال شركس عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، الجمعة، إن "الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وتلقي المطعوم سيجعلنا نتجنب اي موجة قادمة".



يذكر أن الحكومة أعدّت خطة لفتح القطاعات على 3 مراحل بدأت اعتبارا من بداية حزيران(الشهر الحالي)، وتنتهي في الأول من أيلول القادم ، مُشددة على أخذ اللقاح ، والالتزام بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .