الصحة : لا قرارات حول حظر التجول وسيتم تقييم الوضع الوبائي الثلاثاء



الوكيل الاخباري -

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اعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي فيما يخص الحظر، على أن يجري تقييم الوضع الوبائي الثلاثاء.وقال الهياجنة، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في حالة انعقاد مستمر، موضحًا أنها اجتمعت على مدى يومين متتاليين لدراسة ارتفاع أعداد الإصابات ونسبة الفحوص الإيجابية."سيجري عرض نتائج تلك الدراسات على لجنة تقييم الوضع الوبائي"، وفق الهياجنة الذي أشار إلى أن الوضع الوبائي كان مطمئنا قبل أسبوعين، إلا أنه خلال الأسبوع الحالي ارتفعت أعداد الإصابات والفحوص الإيجابية، عازيا سبب ذلك إلى "التراخي وعدم الالتزام من المواطنين".