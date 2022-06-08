الصحة: لم تجرى فحوصات لأي حالات مشتبه باصابتها في جدري القرود

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، انه لم يجري أي فحص لأي حالة مشتبهة بإصابتها بجدري القرود في الأردن، منذ ظهور المرض في العالم.



وقال المقابلة لـ" الوكيل الإخباري" إن الحالات التي تم فحصها كانت تعاني من الجدري المائي، منوهاً أن عمليات الرصد والمتابعة مستمرة.



وأشار إلى أن الإدارة تتابع مسار المرض في العالم والحالات المعلن عنها، وتجري تقييمها الدائم والمستمر .



وشدد المقابلة أنه لم يسجل أو يشتبه باصابات جدري قرود في الأردن على الإطلاق.



وبينت آخر الإحصاءات من منظمة الصحة العالمية أن سجل 780 اصابة بجدري القرود في 27 دولة حول العالم.

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