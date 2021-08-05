الصحة : ورشة عمل للفرق التفتيشية وإجراءات التحقق من تنفيذ أمر الدفاع 20

الوكيل الاخباري -

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نفذت وزارة الصحة اليوم الخميس، ورشة عمل مشتركة استهدفت فرق التفتيش المعنية بتنفيذ الحملة الرقابية، وذلك لتعريفهم بالأدوار الموكلة إليهم خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات الاقتصادية للتأكد من تطبيق أمر الدفاع رقم 20.وتناولت الورشة التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الصحة العالمية، أسس تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته حول منع التدخين في الأماكن العامة، والتحقق من الالتزام بإجراءات السلامة العامة، والتزام العاملين وزوار المنشآت بارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الجسدي، وآليات استخدام تطبيق سند للتحقق من تلقي العاملين في المنشآت الاقتصادية لمطعوم (كوفيد-19) تزامناً مع مرحلة التوسع في فتح القطاعات.