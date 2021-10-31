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الأحد، 31-10-2021 10:37 ص

الصحة: 5-6 آلاف حالة عقر كلاب في الاردن سنويا

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الوكيل الاخباري– أكد اخصائي صحة عامة ورئيس قسم الامراض المشتركة في مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتور علاء هديب أنّ عدد حالات العقر في المملكة سنويا يبلغ (5000-6000) حالة سنويا أي ما يعادل شهريا 80 إلى 100 حالة.

وقال الدكتور هديب إن كلف علاج حالة العقر حوالي 650 دينار، في حين تبلغ الكلف سنويا حوالي 3 ملايين دينار وهي عبارة عن “امصال ومطاعيم”.

ودعا الدكتور هديب المواطنين في حال تعرضهم للعقر ضرورة مراجعة المراكز الصحية المختصة وعدم التساهل كون هذا المرض خطير ومعدي وقد يؤدي إلى الوفاة لعدم وجود علاج لداء الكلب وهو عبارة عن فيروس ينتشر من خلال لعاب الحيوانات المصابة وتنشر الحيوانات المصابة الفيروسَ عن طريق العضِّ.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور أحمد عبيدات أنّه وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية تم التواصل والتنسيق مع العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالحيوان وعددها 5 منظمات لإنشاء مأوى خاص للكلاب الضالة حيث تم بناء مأوى في منطقة العقبة لتقيم العلاجات المناسبة لهذه الكلاب، مؤكدا مواصلة وزارة البيئة بالعمل مع كافة الجهات المعنية بهدف الوصول الى حل يصب في الصالح العام وبما يحقق التوازن البيئي، وفق اثير الأمن.

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