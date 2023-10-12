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الخميس، 12-10-2023 02:32 م

جمعية رجال الأعمال تطلق حملة تبرعات لدعم أهالي غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عن إطلاق حملة تبرعات لدعم ومساندة أهالي قطاع غزة، وذلك من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ودعت الجمعية في بيان اليوم الخميس، مجتمع الأعمال إلى المساهمة بحملة التبرعات تقديراً للتضحية الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني بالدفاع عن المقدسات وأرضهم وحقوقهم المستباحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية.

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